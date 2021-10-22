Covid-19: Vitória oferece 6,4 mil vagas para vacinação nesta sexta (22)

Prefeitura de Vitória oferece nesta sexta-feira (22) 6.400 vagas para imunização contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vitória disponibiliza, a partir das 10h desta sexta-feira (22), novas vagas para agendamento da vacinação contra o coronavírus . Os imunizantes oferecidos são destinados à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. As vagas abrangem desde adolescentes dos 12 aos 17 anos a pessoas acima dos 60 anos.

O agendamento para imunização pode ser realizado no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

São oferecidas 200 vagas para adolescentes de 12 a 17 anos que precisam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação acontece na segunda-feira (25), na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para aplicação da primeira dose da vacina em pessoas com 18 anos ou mais. A imunização acontece de segunda (25) a quarta-feira (27), na Unidade de Saúde do Centro de Vitória.

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

Serão destinadas 1.200 vagas para aplicação da segunda dose da Pfizer. Estão aptos a receber o imunizante aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 4 de setembro.

A vacinação ocorre segunda (25) e terça-feira (26), na Unidade de Saúde da Praia do Suá, e terça-feira (26), no Ginásio da UniSales.

SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC

No total, serão oferecidas 450 doses da Coronavac para aplicação da segunda dose. Os imunizantes são destinados àqueles que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais. A aplicação da vacina acontece de segunda (25) a quarta-feira (27), na Unidade de Saúde do Centro de Vitória.

DOSE DE REFORÇO PARA PESSOAS ACIMA DOS 60 ANOS

Serão ofertadas 3.600 vagas da dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais. Podem receber o imunizante aqueles que tomaram a última dose até o dia 26 de junho.

A aplicação da vacina ocorre na segunda-feira (25), no Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; e Unidade de Saúde de Jardim Camburi; e na terça-feira (26), no Maanaim Vitória e Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

DOSE DE REFORÇO PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

Ao todo, serão destinadas 500 doses para vacinação dos profissionais da saúde. Podem receber a dose de reforço os profissionais que tomaram a última dose até o dia 31 de maio. A imunização ocorre na segunda (25) e terça-feira (26), no Maanaim Vitória.

É importante que os profissionais de saúde apresentem documento de identificação com foto e comprovante da 1ª e 2ª dose da vacina, além de crachá junto da declaração do serviço de saúde onde atua, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe e declaração do serviço de saúde onde trabalha.

DOSE DE REFORÇO PARA IMUNOSSUPRIMIDOS

Serão ofertadas 300 vagas para imunização das pessoas imunossuprimidas. Estão aptos a receber a vacina aqueles que tomaram a última dose há 28 dias ou mais. A aplicação da vacina ocorre na segunda (25) e terça-feira (26), no Maanaim Vitória.