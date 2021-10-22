Vila Velha disponibiliza mais de 13 mil vagas para vacinação nesta sexta (22)

A Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (22), novas vagas para vacinação contra o vírus da Covid-19. Serão oferecidas oportunidades para receber a primeira, segunda e terceira doses.
Ao todo, serão oferecidas 13.050 vagas. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS:
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (1.000 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (40 vagas);
- Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais (350 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias - do mesmo fabricante ou da AstraZeneca (7.360 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias (1.500 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (1.900 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: profissionais da saúde que tomaram a segunda dose há cinco meses (900 vagas).
No momento da vacinação, os adolescentes devem apresentar um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A Prefeitura do município ainda oferece, a partir das 14h desta sexta-feira (22), 2.000 vagas para vacinação contra a gripe. As vagas são destinadas ao público geral. Portanto, basta acessar o site da prefeitura e realizar o agendamento.
Os imunizantes serão aplicados na próxima segunda-feira (25), nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha e Paul.