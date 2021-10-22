Após seis meses de trabalho, CPI da Covid cumpriu seu papel

CPI da Covid conseguiu comprovar muitas coisas sobre as quais só haviam suspeitas Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

A CPI, durante os seis meses de atuação, conseguiu comprovar muitas coisas sobre as quais só haviam suspeitas, como por exemplo o incentivo do governo à descabida “imunidade de rebanho” ao estimular que todos desrespeitassem o isolamento social e saíssem às ruas para se contaminar. A CPI aponta, também, a negligência com que o governo tratou o início da vacinação, fechando as portas à Pfizer e sabotando a Coronavac, ao mesmo tempo em que acolhia propostas feitas por comprovados picaretas.

vacinação , ficou claro para a CPI, foi sabotada por uma rede de desinformação, e só deslanchou por pressão da imprensa, dos governadores e da maioria da população que não se deixou influenciar pelas fake news espalhadas nas redes sociais pelo gabinete de ódio governista.

A conspiração contra a saúde dos brasileiros, informa a CPI, foi potencializada pelo gabinete paralelo, formado por empresários e profissionais negacionistas, que junto com o governo disseminou a propaganda do tratamento precoce com medicamentos ineficazes – e, pior do que isso, contraindicados aos casos de Covid-19 – fartamente distribuídos pelo próprio governo.

Tratamento precoce esse que, como revela a CPI, inspirou até mesmo experimentações sem qualquer fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que chegaram ao cúmulo de fraudar prontuários de doentes e até atestados de óbito.

As responsabilidades do governo vão além, denuncia a CPI. Vão do desprezo às normas sanitárias até a sabotagem às medidas de prevenção – como o isolamento social e o uso de máscaras – e a tentativa de manipular a quantidade de mortes por Covid-19.

Para comprovar essas irregularidades, a CPI trabalhou duro e contou com a colaboração até mesmo do presidente da República, que promoveu a cloroquina em lives e defendeu explicitamente o tratamento precoce na Assembleia da ONU. Bolsonaro, em Nova York, desfilou sem máscara e revelou, sem corar, no encontro que teve com o premier britânico Boris Johnson, não ter se vacinado. Maior confissão que essa, com relação às suas responsabilidades na condução do governo na pandemia, é impossível.