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Imunização

Covid-19: Vitória abre agendamento para segunda dose da Coronavac

Serão 1.800 vagas para quem precisa da segunda dose. Prefeitura também vai abrir agendamento da primeira dose para outros públicos

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:08

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:08

GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Dose da vacina Coronavac Crédito: MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Nesta sexta-feira (18), às 17 horas, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 1.800 vagas para a aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam o primeiro imunizante há mais de 28 dias.
Também serão ofertadas 1.200 vagas para pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.

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CORONAVAC
Para a Coronavac, a vacinação será realizada neste sábado (19), nos seguintes locais:
  • Maanaim Vitória
  • Ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João)
  • Casa do Cidadão
  • unidade de saúde do bairro Jardim Camburi
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante de que recebeu a primeira dose da vacina em Vitória ou comprovante de residência na capital.
PRIMEIRA DOSE
Para os outros públicos que vão receber a primeira dose, a vacinação será realizada neste sábado (19), na Igreja Batista de Jardim da Penha, e segunda-feira (21), no Maanaim Vitória (perto da rodoviária).
No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador, ou contracheque.

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