Covid-19: Vitória abre agendamento para segunda dose da Coronavac

Dose da vacina Coronavac Crédito: MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO

segunda dose da Coronavac em pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam o primeiro imunizante há mais de 28 dias. Nesta sexta-feira (18), às 17 horas, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 1.800 vagas para a aplicação daem pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam o primeiro imunizante há mais de 28 dias.

Também serão ofertadas 1.200 vagas para pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.

A marcação da vacina pode ser feita no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou no aplicativo Vitória Online.

CORONAVAC

Para a Coronavac, a vacinação será realizada neste sábado (19), nos seguintes locais:

Maanaim Vitória

Ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João)

Casa do Cidadão

unidade de saúde do bairro Jardim Camburi

No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante de que recebeu a primeira dose da vacina em Vitória ou comprovante de residência na capital.

PRIMEIRA DOSE

Para os outros públicos que vão receber a primeira dose, a vacinação será realizada neste sábado (19), na Igreja Batista de Jardim da Penha, e segunda-feira (21), no Maanaim Vitória (perto da rodoviária).