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Pandemia

Covid-19: Vitória abre 3.500 vagas para vacinar pessoas acima de 30 anos

O agendamento pode ser  por meio do site da PMV ou pelo aplicativo Vitória Online. Há vagas também para gestantes, puérperas e trabalhadores industriais

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:40

Publicado em 

02 ago 2021 às 11:40
Vacinação
Vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, às 14 horas desta segunda-feira (2), novo agendamento para vacinar pessoas com 30 anos ou mais contra a Covid-19.
Serão disponibilizadas 3.500 vagas, por meio do site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta terça-feira (3), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Na quarta-feira (4), também haverá aplicação de doses na Igreja Batista de Jardim da Penha.

VACINAÇÃO PARA 25 A 29

Às 16 horas, é a vez do agendamento para pessoas entre 25 e 29 anos. A prefeitura vai disponibilizar 3.400 vagas.
A vacinação será realizada nesta terça (3), no ginásio da Faculdade Salesiano, e na quarta (4) e quinta (5), no Maanaim Vitória.
O agendamento pode ser feito no site da PMV ou no aplicativo Vitória Online.

GESTANTES, PUÉRPERAS E TRABALHADORES DA INDÚSTRIA

Outros públicos também poderão agendar vacina nesta segunda-feira (02). De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abre novo agendamento para gestantes, puérperas e trabalhadores industriais às 17 horas.
Serão 1.700 vagas, por meio do site da PMV ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação das gestantes e puérperas será realizada nestas terça (3) e quarta (4), na Igreja Batista de Jardim da Penha. Já os trabalhadores industriais serão imunizados na quarta (4), no Sesi de Jardim da Penha.

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