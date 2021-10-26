Covid-19: veja a programação da vacinação sem agendamento em Vitória

A Prefeitura de Vitória divulgou, nesta terça-feira (26), a programação da vacinação contra a Covid-19 sem agendamento na Capital para esta semana, na quarta (27) e quinta-feira (28). Veja os detalhes e como fazer para checar se você já está apto a receber a próxima dose da vacina. Confira:
- Dose 2 da AstraZeneca (para quem recebeu a primeira dose até o dia 4 de setembro);
- Local e horário: Igreja Batista em Jardim da Penha, das 8h às 15h.
- Reforço para trabalhador da Saúde que recebeu a segunda dose até 31 de maio;
- Reforço idoso que recebeu a segunda dose até 30 de junho;
- Dose 2 da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 4 de setembro;
- Dose 1 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
- Dose 1 para gestantes e puérperas;
- Local e horário: Centro de Celebrações de Jardim Camburi, das 8h às 15h.
- Dose 1 para pessoas com 18 anos ou mais;
- Dose 2 da Coronavac (para pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais);
- Dose 2 da AstraZeneca (para as pessoas que receberam a primeira dose até 4 de setembro);
- Local e horário: Igreja Batista em Jardim da Penha, 8h às 15h.
- Dose 2 da Pfizer (para quem recebeu a primeira dose até 4 de setembro);
- Reforço para trabalhador da Saúde que recebeu a segunda dose até 31 de maio;
- Dose de reforço para idosos que receberam a segunda dose até 30 de junho;
- Dose de reforço imunossuprimidos para que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais;
- Dose 1 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
- Local e horário: Maanaim Vitória, das 8h às 15h.
JÁ ESTÁ NA HORA DE TOMAR OUTRA DOSE?
Para saber se já está na hora de tomar a segunda dose ou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cadastre-se no site vacinaeconfia.es.gov.br. A ferramenta está atualizada de acordo com o intervalo correto para cada público-alvo. Então, acessando o site e fazendo o cadastro, já é possível saber se a pessoa está apta ou não a tomar a segunda dose. Confira o passo a passo:
1 - Acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br e clicar no ícone "Cidadão"
2 - Depois, é preciso inserir o CPF para seguir com o acesso
3 - Caso ainda não tenha cadastro, é simples: basta inserir a data de nascimento e criar uma senha
4 - Pronto! Após feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e quando pode ser marcada a segunda