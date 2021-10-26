4ª e 5ª feira

Covid-19: veja a programação da vacinação sem agendamento em Vitória

Confira os locais e horários para a vacinação de acordo com cada público. Veja, ainda, um passo a passo de como checar se você já está apto a receber a próxima dose da vacina
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 out 2021 às 18:49

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:49

Vacinação
Vacinação sem agendamento acontece em Vitória; veja os detalhes Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória divulgou, nesta terça-feira (26), a programação da vacinação contra a Covid-19 sem agendamento na Capital para esta semana, na quarta (27) e quinta-feira (28). Veja os detalhes e como fazer para checar se você já está apto a receber a próxima dose da vacina. Confira:
  • Dose 2 da AstraZeneca (para quem recebeu a primeira dose até o dia 4 de setembro);
  • Local e horário: Igreja Batista em Jardim da Penha, das 8h às 15h.
  • Reforço para trabalhador da Saúde que recebeu a segunda dose até 31 de maio;
  • Reforço idoso que recebeu a segunda dose até 30 de junho;
  • Dose 2 da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 4 de setembro;
  • Dose 1 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
  • Dose 1 para gestantes e puérperas;
  • Local e horário: Centro de Celebrações de Jardim Camburi, das 8h às 15h.
  • Dose 1 para pessoas com 18 anos ou mais;
  • Dose 2 da Coronavac (para pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais);
  • Dose 2 da AstraZeneca (para as pessoas que receberam a primeira dose até 4 de setembro);
  • Local e horário: Igreja Batista em Jardim da Penha, 8h às 15h.
  • Dose 2 da Pfizer (para quem recebeu a primeira dose até 4 de setembro);
  • Reforço para trabalhador da Saúde que recebeu a segunda dose até 31 de maio;
  • Dose de reforço para idosos que receberam a segunda dose até 30 de junho;
  • Dose de reforço imunossuprimidos para que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais;
  • Dose 1 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
  • Local e horário: Maanaim Vitória, das 8h às 15h.

JÁ ESTÁ NA HORA DE TOMAR OUTRA DOSE?

Para saber se já está na hora de tomar a segunda dose ou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cadastre-se no site vacinaeconfia.es.gov.br. A ferramenta está atualizada de acordo com o intervalo correto para cada público-alvo. Então, acessando o site e fazendo o cadastro, já é possível saber se a pessoa está apta ou não a tomar a segunda dose. Confira o passo a passo:
1 - Acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br e clicar no ícone "Cidadão"
Site
Primeiro, é preciso clicar no ícone "Cidadão" Crédito: Reprodução
2 - Depois, é preciso inserir o CPF para seguir com o acesso
Depois, inserir o CPF para proseguir com o acesso
Depois, é preciso inserir o CPF para proseguir com o acesso Crédito: Reprodução
3 - Caso ainda não tenha cadastro, é simples: basta inserir a data de nascimento e criar uma senha
Caso ainda não tenha cadastro, é preciso inserir data de nascimento e criar uma senha
Caso ainda não tenha cadastro, é preciso inserir data de nascimento e criar uma senha Crédito: Reprodução
4 - Pronto! Após feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e quando pode ser marcada a segunda
Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e a data em que pode ser marcada a segunda
Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e a data em que pode ser marcada a segunda Crédito: Reprodução

Veja Também

Covid-19: ES registra 12.856 mortes e tem 604.410 casos confirmados

Covid-19: Colatina e Vila Velha terão novos pontos de testagem

Covid-19: secretário de Saúde atualiza situação da pandemia no ES

Este vídeo pode te interessar

