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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.856 mortes e tem 604.410 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 559 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (26) no Painel Covid-19

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2021 às 17:09
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
ES registra 12.856 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.856 mortes e 604.410 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 559 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (26) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.380. Na sequência, aparece Vila Velha (75.935), seguida por Vitória (66.199) e Cariacica (45.695). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.632), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.390 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.663. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.915 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 580.647, com acréscimo de 771 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.152.055 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.026.032 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.403 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 235.777 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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