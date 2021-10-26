Covid-19: ES registra 12.856 mortes e tem 604.410 casos confirmados

ES registra 12.856 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.380. Na sequência, aparece Vila Velha (75.935), seguida por Vitória (66.199) e Cariacica (45.695). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.632), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.390 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.663. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.915 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 580.647, com acréscimo de 771 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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