Covid-19: vacinação da 2ª dose sem agendamento às sextas na Serra

Vacinação contra a Covid-19 na Serra ocorrerá sem agendamentos para segunda dose às sextas-feiras Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Prefeitura da Serra divulgou uma nova estratégia para estimular a população que ainda precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e já pode completar o esquema vacinal, de acordo com cada imunizante. A partir desta sexta-feira (3), sempre às sextas haverá vacinação no município sem necessidade de agendamento.

A administração municipal pontuou, no entanto, que nos demais dias da semana em que há agendamento, às segundas e quintas-feiras, continuam sendo realizadas as marcações a partir das 18h, no site da prefeitura

Segundo o município, estarão disponíveis doses das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, dependendo das doses existentes na unidade de saúde que a pessoa procurar. Para receber a segunda dose sem agendamento, basta ir à unidade de saúde e verificar se há disponibilidade de doses naquela sexta-feira.

A prefeitura pontua que a data para receber a nova dose está anotada no comprovante da primeira dose. No entanto, como houve adiantamentos, o município destaca que basta contar 70 dias de intervalo entre as doses para a Pfizer e AstraZeneca e 28 dias para Coronavac.

Sobre a vacinação nesta sexta-feira, a administração lembra que parte das doses vai ser aplicada em quem realizou o agendamento na última segunda (30), mas há doses disponíveis para a segunda aplicação sem agendamento.

VEJA ONDE HÁ VACINA DE CADA IMUNIZANTE PARA 2 ª DOSE:

Coronavac

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 6 de agosto

Locais:

Chácara Parreiral – à tarde;

Novo Horizonte – pela manhã e à tarde;

Oceania – à tarde;

São Marcos – à tarde;

Serra Dourada – à tarde.

AstraZeneca

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho

Locais:

André Carloni – à tarde;

Bairro de Fátima – pela manhã;

Barcelona – à tarde;

Boa Vista – à tarde;

Campinho da Serra – pela manhã;

Carapebus – à tarde;

Carapina Grande – à tarde;

Central Carapina – à tarde;

Cidade Continental – à tarde;

Eldorado – à tarde;

Feu Rosa – pela manhã e à tarde;

Jardim Carapina – à tarde;

José de Anchieta – à tarde;

Nova Almeida – à tarde;

Nova Carapina I – à tarde;

Nova Carapina II – à tarde;

Pitanga – pela manhã;

Porto Canoa – à tarde;

São Diogo – à tarde;

Serra Sede – pela manhã e à tarde;

Taquara II – pela manhã;

Vila Nova de Colares – pela manhã;

Vista da Serra – pela manhã.

Pfizer

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho