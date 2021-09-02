Covid-19: vacinação da 2ª dose sem agendamento às sextas na Serra

A Prefeitura da Serra divulgou uma nova estratégia para estimular a população que ainda precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e já pode completar o esquema vacinal, de acordo com cada imunizante. A partir desta sexta-feira (3), sempre às sextas haverá vacinação no município sem necessidade de agendamento.
A administração municipal pontuou, no entanto, que nos demais dias da semana em que há agendamento, às segundas e quintas-feiras, continuam sendo realizadas as marcações a partir das 18h, no site da prefeitura.
Segundo o município, estarão disponíveis doses das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, dependendo das doses existentes na unidade de saúde que a pessoa procurar. Para receber a segunda dose sem agendamento, basta ir à unidade de saúde e verificar se há disponibilidade de doses naquela sexta-feira.
A prefeitura pontua que a data para receber a nova dose está anotada no comprovante da primeira dose. No entanto, como houve adiantamentos, o município destaca que basta contar 70 dias de intervalo entre as doses para a Pfizer e AstraZeneca e 28 dias para Coronavac.
Sobre a vacinação nesta sexta-feira, a administração lembra que parte das doses vai ser aplicada em quem realizou o agendamento na última segunda (30), mas há doses disponíveis para a segunda aplicação sem agendamento.
VEJA ONDE HÁ VACINA DE CADA IMUNIZANTE PARA 2 ª DOSE:
Coronavac
Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 6 de agosto
Locais:
- Chácara Parreiral – à tarde;
- Novo Horizonte – pela manhã e à tarde;
- Oceania – à tarde;
- São Marcos – à tarde;
- Serra Dourada – à tarde.
AstraZeneca
Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho
Locais:
- André Carloni – à tarde;
- Bairro de Fátima – pela manhã;
- Barcelona – à tarde;
- Boa Vista – à tarde;
- Campinho da Serra – pela manhã;
- Carapebus – à tarde;
- Carapina Grande – à tarde;
- Central Carapina – à tarde;
- Cidade Continental – à tarde;
- Eldorado – à tarde;
- Feu Rosa – pela manhã e à tarde;
- Jardim Carapina – à tarde;
- José de Anchieta – à tarde;
- Nova Almeida – à tarde;
- Nova Carapina I – à tarde;
- Nova Carapina II – à tarde;
- Pitanga – pela manhã;
- Porto Canoa – à tarde;
- São Diogo – à tarde;
- Serra Sede – pela manhã e à tarde;
- Taquara II – pela manhã;
- Vila Nova de Colares – pela manhã;
- Vista da Serra – pela manhã.
Pfizer
Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho
Locais:
- Jacaraípe – pela manhã e à tarde;
- Jardim Tropical – à tarde;
- Parque Residencial Laranjeiras – à tarde;
- Planalto Serrano Bloco A – à tarde.