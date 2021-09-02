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A partir desta sexta (3)

Covid-19: vacinação da 2ª dose sem agendamento às sextas na Serra

Para se vacinar sem marcação, veja lista das unidades de saúde com doses disponíveis da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Às segundas e quintas, ainda há agendamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 17:37

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:37

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Vacinação contra a Covid-19 na Serra ocorrerá sem agendamentos para segunda dose às sextas-feiras Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Prefeitura da Serra divulgou uma nova estratégia para estimular a população que ainda precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e já pode completar o esquema vacinal, de acordo com cada imunizante. A partir desta sexta-feira (3), sempre às sextas haverá vacinação no município sem necessidade de agendamento.
A administração municipal pontuou, no entanto, que nos demais dias da semana em que há agendamento, às segundas e quintas-feiras, continuam sendo realizadas as marcações a partir das 18h, no site da prefeitura.
Segundo o município, estarão disponíveis doses das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, dependendo das doses existentes na unidade de saúde que a pessoa procurar. Para receber a segunda dose sem agendamento, basta ir à unidade de saúde e verificar se há disponibilidade de doses naquela sexta-feira.
A prefeitura pontua que a data para receber a nova dose está anotada no comprovante da primeira dose. No entanto, como houve adiantamentos, o município destaca que basta contar 70 dias de intervalo entre as doses para a Pfizer e AstraZeneca e 28 dias para Coronavac.
Sobre a vacinação nesta sexta-feira, a administração lembra que parte das doses vai ser aplicada em quem realizou o agendamento na última segunda (30), mas há doses disponíveis para a segunda aplicação sem agendamento.

VEJA ONDE HÁ VACINA DE CADA IMUNIZANTE PARA 2 ª DOSE:

Coronavac

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 6 de agosto
Locais: 
  • Chácara Parreiral – à tarde; 
  • Novo Horizonte – pela manhã e à tarde; 
  • Oceania – à tarde; 
  • São Marcos – à tarde; 
  • Serra Dourada – à tarde.

AstraZeneca

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho
Locais: 
  • André Carloni – à tarde; 
  • Bairro de Fátima – pela manhã; 
  • Barcelona – à tarde; 
  • Boa Vista – à tarde; 
  •  Campinho da Serra – pela manhã; 
  • Carapebus – à tarde; 
  •  Carapina Grande – à tarde; 
  •  Central Carapina – à tarde; 
  •  Cidade Continental – à tarde; 
  •  Eldorado – à tarde; 
  •  Feu Rosa – pela manhã e à tarde; 
  • Jardim Carapina – à tarde; 
  • José de Anchieta – à tarde; 
  •  Nova Almeida – à tarde; 
  •  Nova Carapina I – à tarde; 
  • Nova Carapina II – à tarde; 
  • Pitanga – pela manhã; 
  • Porto Canoa – à tarde; 
  • São Diogo – à tarde; 
  • Serra Sede – pela manhã e à tarde; 
  • Taquara II – pela manhã; 
  • Vila Nova de Colares – pela manhã; 
  • Vista da Serra – pela manhã.

Pfizer

Quem pode: pessoas que receberam a primeira dose até 25 de junho
Locais: 
  • Jacaraípe – pela manhã e à tarde; 
  • Jardim Tropical – à tarde; 
  • Parque Residencial Laranjeiras – à tarde; 
  • Planalto Serrano Bloco A – à tarde.

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