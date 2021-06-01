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Imunização

Covid-19: Serra abre vacinação para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades

O agendamento será nesta quarta-feira (2), às 18 horas, no site da prefeitura, com mais de 11 mil vagas destinadas também para a primeira dose de grupos prioritários e segunda dose da vacina AstraZeneca para idosos com mais de 75 anos
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:58

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:58

Vacina AstraZeneca
Para os idosos com mais de 75 anos, estão abertas vagas para a segunda dose da vacina do laboratório Fiocruz/AstraZeneca Crédito: Ricardo Medeiros
As pessoas com idade de 55 a 59 anos, sem comorbidades, terão vagas disponíveis para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta semana na Serra. O agendamento será aberto nesta quarta-feira (2), às 18 horas, pelo site da prefeitura.  Serão  mais de 11 mil vagas destinadas também para a marcação da primeira primeira dose em gestantes, puérperas, pessoas com síndrome de down, deficiência mental, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos.
Serra abre vacinação para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades
As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), na faixa etária de 18 a 59 anos, também podem realizar o agendamento. 
Para os idosos com mais de 75 anos, estão abertas vagas para a segunda dose da vacina do laboratório Fiocruz/AstraZeneca.
Haverá, ainda,  vagas para os trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose dos imunizantes dos laboratórios Butantan/Coronavac e Fiocruz/AstraZeneca.
A prefeitura da Serra avisou que não será disponibilizada lista nominal para os trabalhadores da Educação. Por isso, os profissionais da área da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior devem agendar a aplicação pelo site. 

LOCAIS DE VACINAÇÃO

As aplicações dos imunizantes ocorrerão na quinta (3) e na sexta-feira (4), nas seis unidades regionais de saúde: Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa.
Outros pontos de vacinação serão as  unidades básicas de José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, São Diogo, Manguinhos, Planalto Serrano A, São Marcos, Taquara II e Eldorado. Já no Parque da Cidade, a campanha de imunização ocorrerá no sistema drive-thru.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Para se vacinar, os agendados deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu).
Quem tem comorbidades deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento. Outra opção será a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita.
As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto.
Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o original do documento e a cópia.

MOTORISTAS E COBRADORES

Os motoristas e cobradores da ativa serão vacinados nas garagens das empresas localizadas no município da Serra, nesta quinta (3) e sexta-feira (4), mediante listas nominais encaminhadas pelas empresas de Transporte Coletivo Rodoviário  à Secretaria de Saúde da Serra (Sesa).

PORTUÁRIOS

Os trabalhadores portuários serão vacinados na Arcelor, na quinta-feira (3), mediante lista nominal encaminhada pelas empresas, à Sesa.

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