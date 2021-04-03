Covid-19: Serra abre agendamento de vacinas para idosos acima de 65 anos

Vacinação contra a Covid-19 avança na Grande Vitória Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Idosos acima de 65 anos, que moram na Serra, podem se preparar para receber a vacina contra a Covid-19. Neste domingo (4), a partir das 11h, o município abre o agendamento on-line para vacinação deste grupo, além da segunda dose em trabalhador de saúde e idosos acima de 80 anos.

O agendamento é realizado no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/ . Ao todo, serão disponibilizadas cerca de 3,4 mil doses da vacina contra a Covid-19, para imunização dos grupos, nesta segunda (5) e terça-feira (6).

As aplicações serão feitas nos drive-thrus do Parque da Cidade e no posto montado para quem não está de carro. A vacinação também acontecerá nas Unidades Regionais de Saúde (URS) de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Serra-Sede, Feu Rosa e Novo Horizonte, das 8 às 16 horas.

Nas unidades de Eldorado, Central Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I, José de Anchieta, Taquara I, André Carloni e Nova Carapina II, a vacinação nestes dias vai começar ao meio-dia.

Também, nas Unidades de Nova Almeida, Planalto Serrano A e Bairro de Fátima, haverá vacinação na segunda (5), a partir das 12 horas, e na terça-feira (6), das 8 às 16 horas.

Ao longo da semana, haverá abertura de agendamento on-line para mais vacinação dos grupos prioritários da campanha.

GRANDE VITÓRIA

O agendamento on-line para esta faixa de idade já foi iniciado nos demais municípios da Grande Vitória. Em Vila Velha, ele é realizado neste sábado e está dividido por faixa etária , começando às 9h para pessoas de 65 a 69 anos (1ª dose). Às 13h, será aberto para pessoas de 70 anos ou mais (1ª dose). Na sequência, às 16h, pessoas de 75 ou mais (2ª dose) podem marcar seu horário.

No domingo (4), será aberto o agendamento para a segunda dose de profissionais da saúde. As vagas estarão disponíveis no site a partir das 9 horas.

Em Cariacica, o agendamento para a vacinação de um novo lote de doses recebido pelo município teve início na sexta-feira (2). São 8.190 vagas para a primeira dose de idosos com 65 anos ou mais, e 3.180 vagas para a segunda dose de idosos com 75 anos ou mais, além dos trabalhadores da saúde em atividade. O agendamento pode ser realizado no site vacina.cariacica.es.gov.br

Na Capital, a Secretaria de Saúde vai abrir o agendamento on-line a partir das 13 horas deste sábado (3) para vacinar pessoas com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde, que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março. Serão disponibilizadas 2.500 vagas, sendo 2.000 para os idosos.