Butantan iniciará testes de soro contra a Covid-19 em humanos em abril Crédito: Fernando Madeira

Instituto Butantan vai iniciar já em abril os testes em humanos de um soro contra a Covid-19 feito a partir do plasma do sangue de cavalos expostos ao Sars-CoV-2. Com os ensaios já em preparação, uma reunião deve ser realizada na próxima semana para definir os últimos detalhes. A informação foi confirmada ao UOL pelo instituto.

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deu aval para o início dos testes pelo Butantan na semana passada. Os últimos documentos requisitados pelo órgão já foram entregues à agência e as observações do órgão aos preparativos do estudo estão sendo adotadas pelo instituto.

Em nota, a Anvisa ressaltou que já deu autorização para o início dos testes e que ainda aguarda o Butantan entregar o "termo de compromisso", que determina realização de estudos prévios antes de testar o soro nos voluntários.

Os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do composto vão se reunir durante a semana para definir os detalhes do ensaio clínico.

Sabe-se que o fármaco será aplicado em adultos recém-infectados pela doença, no início dos sintomas, para evitar que eles manifestem quadros graves da doença. Cabe aos cientistas, agora, definir quais serão as doses aplicadas em cada pessoa e em quais hospitais os testes serão realizados.

Nos bastidores do Butantan, o avanço do soro contra a Covid é comemorado tanto quanto o desenvolvimento das vacinas CoronaVac e Butanvac.