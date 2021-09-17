Covid-19: ES vai receber mais de 146 mil doses da vacina Coronavac

O Espírito Santo receberá mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (18). Ao todo, serão entregues 146.400 doses da Coronavac, o imunizante fabricado pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O envio será feito, como de costume, pelo Ministério da Saúde.
O envio do lote foi divulgado pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante a tarde desta sexta-feira (17). Em publicação nas redes sociais, ele reforçou o pedido para que os capixabas se vacinem contra a doença. "Isso é sinônimo de vidas salvas. É preciso que cada um faça a sua parte", escreveu.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que todas essas vacinas serão destinadas para aplicação de primeira e segunda doses nas pessoas com 18 anos ou mais. Depois de levados para a Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão encaminhados aos municípios no próprio sábado (17).
PFIZER E ASTRAZENECA: ES JÁ RECEBEU LOTE
Além das vacinas que chegarão neste sábado (18), o Espírito Santo já recebeu mais de 108 mil doses de outros dois imunizantes na noite dessa quinta-feira (16), sendo cerca de 69 mil da Pfizer e 39 mil da AstraZeneca – esta segunda que será usada exclusivamente para a aplicação da segunda dose.
A VACINAÇÃO NO ES
Até essa quinta-feira (16), 2.772.529 pessoas já haviam tomado a primeira dose de algum imunizante contra o novo coronavírus no Estado. Destas, 1.468.945 também completaram o esquema vacinal, com a segunda dose. Já outras 114.060 tomaram o imunizante da Jassen, que é de dose única. As informações são do Painel de Vacinação, do Governo Estadual.
Atualização
17/09/2021 - 8:14
A Sesa informou que as novas doses da Coronavac vão complementar a imunização do público com 18 anos ou mais, seja como primeira ou segunda dose. O texto foi atualizado.