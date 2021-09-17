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Covid-19: ES vai receber mais de 146 mil doses da vacina Coronavac

Nova remessa chegará ao Estado neste sábado (18), segundo o governador Renato Casagrande; imunizantes serão enviados pelo Ministério da Saúde
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 set 2021 às 16:35

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:35

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Todas as doses que chegarão neste sábado (18) ao Espírito Santo são da Coronavac Crédito: Matheus Martins
Espírito Santo receberá mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (18). Ao todo, serão entregues 146.400 doses da Coronavac, o imunizante fabricado pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O envio será feito, como de costume, pelo Ministério da Saúde.
O envio do lote foi divulgado pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante a tarde desta sexta-feira (17). Em publicação nas redes sociais, ele reforçou o pedido para que os capixabas se vacinem contra a doença. "Isso é sinônimo de vidas salvas. É preciso que cada um faça a sua parte", escreveu.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que todas essas vacinas serão destinadas para aplicação de primeira e segunda doses nas pessoas com 18 anos ou mais. Depois de levados para a Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão encaminhados aos municípios no próprio sábado (17).

PFIZER E ASTRAZENECA: ES JÁ RECEBEU LOTE

Além das vacinas que chegarão neste sábado (18), o Espírito Santo já recebeu mais de 108 mil doses de outros dois imunizantes na noite dessa quinta-feira (16), sendo cerca de 69 mil da Pfizer e 39 mil da AstraZeneca – esta segunda que será usada exclusivamente para a aplicação da segunda dose.

A VACINAÇÃO NO ES

Até essa quinta-feira (16), 2.772.529 pessoas já haviam tomado a primeira dose de algum imunizante contra o novo coronavírus no Estado. Destas, 1.468.945 também completaram o esquema vacinal, com a segunda dose. Já outras 114.060 tomaram o imunizante da Jassen, que é de dose única. As informações são do Painel de Vacinação, do Governo Estadual.

Atualização

17/09/2021 - 8:14
A Sesa informou que as novas doses da Coronavac vão complementar a imunização do público com 18 anos ou mais, seja como primeira ou segunda dose. O texto foi atualizado.

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