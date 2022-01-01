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Covid-19: ES tem 13.328 mortes e 629.872 infecções desde o início da pandemia

Em 24 horas, foram registradas uma morte e 224 novas infecções. Dados foram divulgados neste sábado, 1° de janeiro, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2022 às 17:05

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 17:05

Espírito Santo chegou a 13.328 mortes e 629.872 casos confirmados de Covid-19. Em 24 horas, foram registradas 224 infecções e um novo óbito, de acordo com os dados do Painel Covid-19, divulgados neste sábado, 1º de janeiro, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.911 Na sequência, aparece Vila Velha (79.347), seguida por Vitória (68.915) e Cariacica (48.363). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.136), que fica na Região Sul do Estado.
Já em relação aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking, com 10.893 infectados desde o início da pandemia. A segunda posição é ocupada pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.104 casos. Jardim da Penha, também em Vitória, aparece com terceiro maior número de contaminações: 6.172.
Até esta sexta-feira, mais de 2,4 milhões de testes foram realizados no Espírito Santo para identificar a Covid-19. O número de curados já chega a 608.786, segundo os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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