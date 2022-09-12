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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 33 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.806 óbitos e 1.215.016 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (12) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2022 às 18:43

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 18:43

Nesta segunda-feira (12), o Espírito Santo chegou a 14.806 mortes e  chegou a 1.215.016 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito e 33 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.800
  2. Vila Velha: 136.246
  3. Vitória: 135.114
  4. Cariacica: 93.463
  5. Linhares: 58.410
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.739
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.579
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.112
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.985
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.898
Até esta segunda, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.178.149, com 123 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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