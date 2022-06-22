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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 2.779 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.456 óbitos e 1.088.034 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quarta-feira (22) pela Sesa

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:52
Espírito Santo chegou a 14.456 mortes e 1.088.034 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.779 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 125.423
  2. Vila Velha: 122.903
  3. Vitória: 119.165
  4. Cariacica: 84.461
  5. Linhares: 51.124
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.380
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.931
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.955
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.842
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.673
Até esta quarta-feira, mais de 3,73 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.039.694, com 1.986 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.

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