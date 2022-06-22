Covid-19: ES registra três mortes e 2.779 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.456 mortes e 1.088.034 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.779 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 125.423
- Vila Velha: 122.903
- Vitória: 119.165
- Cariacica: 84.461
- Linhares: 51.124
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.380
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.931
- Jardim da Penha (Vitória): 11.955
- Itapuã (Vila Velha): 8.842
- Praia do Canto (Vitória): 8.673
Até esta quarta-feira, mais de 3,73 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.039.694, com 1.986 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.