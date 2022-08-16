Covid-19: ES registra três mortes e 277 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (16), o Espírito Santo chegou a 14.754 mortes e 1.211.721 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 277 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.382
- Vila Velha: 135.863
- Vitória: 134.396
- Cariacica: 93.106
- Linhares: 58.115
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.573
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.542
- Jardim da Penha (Vitória): 14.041
- Praia do Canto (Vitória): 9.918
- Itapuã (Vila Velha): 9.890
Até esta segunda-feira, mais de 4,20 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.169.139, com 1.146 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.