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Pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 277 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.754 óbitos e 1.211.721 casos da doença; dados foram atualizados nesta terça-feira (16) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2022 às 18:50

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 18:50

Nesta terça-feira (16), o Espírito Santo chegou a 14.754 mortes e 1.211.721 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 277 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.382
  2. Vila Velha: 135.863
  3. Vitória: 134.396
  4. Cariacica: 93.106
  5. Linhares: 58.115
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.573
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.542
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.041
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.918
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.890
Até esta segunda-feira, mais de 4,20 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.169.139, com 1.146 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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