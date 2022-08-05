Covid-19: ES registra seis mortes e 603 casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (5), o Espírito Santo chegou a 14.722 mortes e 1.207.714 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 603 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.954*
- Vila Velha: 135.290
- Vitória: 133.773
- Cariacica: 92.846
- Linhares: 57.941
* O número apresentado nesta sexta-feira é menor que o divulgado pelo Painel Covid-19 na quinta, quando foi lançada a quantidade 137.960. A reportagem demandou a Sesa.
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.446
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.471
- Jardim da Penha (Vitória): 13.963
- Praia do Canto (Vitória): 9.871
- Itapuã (Vila Velha): 9.842
Até esta sexta-feira, mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.157.758, com 1.577 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.