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Coronavírus

Covid-19: ES registra seis mortes e 603 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.722 óbitos e 1.207.714 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (5) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 18:32

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 18:32

Nesta sexta-feira (5), o Espírito Santo chegou a 14.722 mortes e 1.207.714 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 603 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.954*
  2. Vila Velha: 135.290
  3. Vitória: 133.773
  4. Cariacica: 92.846
  5. Linhares: 57.941

    * O número apresentado nesta sexta-feira é menor que o divulgado pelo Painel Covid-19 na quinta, quando foi lançada a quantidade 137.960. A reportagem demandou a Sesa.
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.446
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.471
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.963
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.871
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.842
Até esta sexta-feira, mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.157.758, com 1.577 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.

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