Covid-19: ES registra seis mortes e 603 casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta sexta-feira, mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.157.758, com 1.577 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.