Covid-19: ES registra seis mortes e 2.410 novos casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (20), o Espírito Santo chegou a 14.625 mortes e 1.188.965 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 2.410 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 135.593
- Vila Velha: 132.996
- Vitória: 130.884
- Cariacica: 91.653
- Linhares: 56.855
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.027
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.164
- Jardim da Penha (Vitória): 13.555
- Itapuã (Vila Velha): 9.615
- Praia do Canto (Vitória): 9.564
Até esta quarta-feira, mais de 4,06 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.123.165, com 2.766 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.