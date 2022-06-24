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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra quatro mortes e 4.719 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.462 óbitos e 1.093.799 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta sexta-feira (24) pela Sesa

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 18:17
Espírito Santo chegou a 14.462 mortes e 1.093.799 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 4.719 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 125.919
  2. Vila Velha: 123.408
  3. Vitória: 119.754
  4. Cariacica: 84.913
  5. Linhares: 52.409
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.493
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.998
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.064
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.890
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.710
Até esta sexta-feira, mais de 3,75 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.042.361, com 2.160 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,32% no Estado.

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