Covid-19: ES registra quatro mortes e 4.719 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.462 mortes e 1.093.799 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 4.719 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 125.919
- Vila Velha: 123.408
- Vitória: 119.754
- Cariacica: 84.913
- Linhares: 52.409
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.493
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.998
- Jardim da Penha (Vitória): 12.064
- Itapuã (Vila Velha): 8.890
- Praia do Canto (Vitória): 8.710
Até esta sexta-feira, mais de 3,75 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.042.361, com 2.160 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,32% no Estado.