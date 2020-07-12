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Pandemia

Covid-19: ES registra mais 15 mortes e 480 casos da doença em 24h

Ao todo, já são 2.010 óbitos e mais de 62 mil casos da doença no Estado. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 18:10

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:10

Vitória - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo registrou mais 15 óbitos nas últimas 24 horas e alcançou, neste domingo (11), a marca de 2.010 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Desde o início da pandemia, 62.873 pessoas já se infectaram no Estado, 480 a mais do que indicava o Painel Covid-19 no sábado (11). Ao todo, 41.671 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,20% e, até agora, 134.157 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
O secretário de Saúde Nésio Fernandes apontou, durante a coletiva na sexta-feira (10), a existência de uma estabilização consolidada dos casos de coronavírus na Grande Vitória, embora possam surgir já em 2020 novas curvas de crescimento da doença.

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Entre os municípios mais afetados, Vila Velha continua liderando o ranking do Estado, com 9.895 registros da doença, seguido por Serra (9.193), Vitória (9.029) e Cariacica (6.988). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.194 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão; 
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização; 
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa; 
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua; 
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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