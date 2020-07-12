Covid-19: ES registra mais 15 mortes e 480 casos da doença em 24h

Desde o início da pandemia, 62.873 pessoas já se infectaram no Estado, 480 a mais do que indicava o Painel Covid-19 no sábado (11). Ao todo, 41.671 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,20% e, até agora, 134.157 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.