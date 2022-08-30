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Pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 97 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.790 óbitos e 1.214.243 casos da doença; dados foram atualizados nesta terça-feira (30) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2022 às 18:22

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 18:22

Nesta terça-feira (30), o Espírito Santo chegou a 14.790 mortes e 1.214.243  casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 97 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.625
  2. Vila Velha: 136.116
  3. Vitória: 134.991
  4. Cariacica: 93.361
  5. Linhares: 58.310
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.711
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.566
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.101
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.977
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.903
Até esta terça, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.175.349, com 198 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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