Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 70 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.808 óbitos e 1.215.086 casos da doença; dados foram atualizados nesta terça-feira (13) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2022 às 18:19

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 18:19

Nesta terça-feira (13), o Espírito Santo chegou a 14.808 mortes e  chegou a 1.215.086 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 70 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.812
  2. Vila Velha: 136.259
  3. Vitória: 135.122
  4. Cariacica: 93.467
  5. Linhares: 58.430
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.740
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.581
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.111
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.985
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.898
Até esta terça, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.178.286, com 137 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Falsa sensação de segurança faz cobertura vacinal cair, diz médico

Quase metade dos adultos do ES não se vacinaram com 3ª dose contra Covid

Varíola dos macacos: ES confirma 46 casos e investiga mais de 200

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados