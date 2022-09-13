Covid-19: ES registra duas mortes e 70 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (13), o Espírito Santo chegou a 14.808 mortes e chegou a 1.215.086 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 70 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.812
- Vila Velha: 136.259
- Vitória: 135.122
- Cariacica: 93.467
- Linhares: 58.430
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.740
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.581
- Jardim da Penha (Vitória): 14.111
- Praia do Canto (Vitória): 9.985
- Itapuã (Vila Velha): 9.898
Até esta terça, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.178.286, com 137 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.