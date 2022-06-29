Covid-19: ES registra duas mortes e 4.600 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta quarta-feira, mais de 3,82 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.055.810, com 2.157 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.