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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 4.600 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.486 óbitos e 1.115.636 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quarta-feira (29) pela Sesa

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2022 às 18:35
Espírito Santo chegou a 14.486 mortes e 1.115.636 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 4.600 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 128.067
  2. Vila Velha: 125.710
  3. Vitória: 122.393
  4. Cariacica: 86.460
  5. Linhares: 53.495
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.882
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.296
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.443
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.048
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.904
Até esta quarta-feira, mais de 3,82 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.055.810, com 2.157 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.

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