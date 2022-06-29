Covid-19: ES registra duas mortes e 4.600 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.486 mortes e 1.115.636 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 4.600 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 128.067
- Vila Velha: 125.710
- Vitória: 122.393
- Cariacica: 86.460
- Linhares: 53.495
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.882
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.296
- Jardim da Penha (Vitória): 12.443
- Itapuã (Vila Velha): 9.048
- Praia do Canto (Vitória): 8.904
Até esta quarta-feira, mais de 3,82 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.055.810, com 2.157 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.