Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decreto

Covid-19: Dores do Rio Preto obriga uso de máscaras em escolas públicas

Medida publicada nesta terça-feira (28) já está em vigor e vale para escolas municipais e estaduais. Em maio, município registrou três casos da doença e, neste mês, 61

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:14

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:14
A Prefeitura de Dores do Rio Preto, no Sul do Estado, decretou  que obriga o uso de máscaras em escolas das redes estadual e municipal da cidade devido ao aumento de casos da Covid-19. A medida foi divulgada nesta terça-feira (28) e já está valendo.
A decisão foi divulgada pela prefeitura durante a tarde nas redes sociais. A administração municipal informou que a medida é para “conter o aumento na taxa de resultados positivos em testes de Covid-19”. O decreto nº 4.005/2022 reforça que a máscara deverá cobrir completamente a boca e o nariz.
Procurada pela produção da TV Gazeta Sul, a Secretaria Municipal de Educação de Dores do Rio Preto explicou que o uso de máscara é obrigatório e, caso necessário, a escola deverá fornecer o material para alunos e funcionários.
Segundo a pasta, o município conta com cinco escolas municipais — onde estudam, ao todo, 869 alunos — duas estaduais, que são de ensino fundamental e médio.

O QUE DIZ A SEDU

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) comunicou que as escolas estaduais estão sendo orientadas a cumprirem as recomendações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Nota Técnica Covid-19 Nº14/2022, que diz respeito ao uso de máscaras no ambiente escolar.
Segundo a Sedu, “o documento amplia essa recomendação como medida qualificada ao enfrentamento à Covid-19 em escolas, em locais fechados e de grande concentração de pessoas”.
Portanto, a secretaria continua orientando as escolas para adotar protocolos rigorosos de limpeza e de desinfecção. “Além disso, recomenda a manutenção da cultura de higienização frequente das mãos, por meio da contínua disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) ou de preparações sanitizantes de efeito similar para toda a comunidade escolar. Ainda, deve ser mantido o uso de garrafinhas e de copos individuais, extinguindo-se o uso de esguicho nos bebedouros, por exemplo”, finalizou.

DADOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO

Segundo dados do Painel Covid-19 do Espírito Santo, atualizados nesta terça-feira (28), Dores do Rio Preto tem 1.538 casos da doença confirmados, 1.495 curados e 15 óbitos causados pelo vírus.
Em maio deste ano, foram confirmados três casos de pessoas com Covid-19 e, em junho, foram contabilizados 61 casos, conforme divulgou o painel.

Veja Também

Covid-19: Sesa volta a recomendar uso de máscaras para alunos e professores

Uso de máscara em escolas é 'fortemente recomendado', diz pediatra

Cresce número de cidades e escolas que voltaram a recomendar o uso de máscaras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dores do Rio Preto ES Sul Máscaras Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados