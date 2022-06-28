Covid-19: Dores do Rio Preto obriga uso de máscaras em escolas públicas

A decisão foi divulgada pela prefeitura durante a tarde nas redes sociais. A administração municipal informou que a medida é para “conter o aumento na taxa de resultados positivos em testes de Covid-19”. O decreto nº 4.005/2022 reforça que a máscara deverá cobrir completamente a boca e o nariz.

Procurada pela produção da TV Gazeta Sul, a Secretaria Municipal de Educação de Dores do Rio Preto explicou que o uso de máscara é obrigatório e, caso necessário, a escola deverá fornecer o material para alunos e funcionários.

Segundo a pasta, o município conta com cinco escolas municipais — onde estudam, ao todo, 869 alunos — duas estaduais, que são de ensino fundamental e médio.

O QUE DIZ A SEDU

Segundo a Sedu, “o documento amplia essa recomendação como medida qualificada ao enfrentamento à Covid-19 em escolas, em locais fechados e de grande concentração de pessoas”.

Portanto, a secretaria continua orientando as escolas para adotar protocolos rigorosos de limpeza e de desinfecção. “Além disso, recomenda a manutenção da cultura de higienização frequente das mãos, por meio da contínua disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) ou de preparações sanitizantes de efeito similar para toda a comunidade escolar. Ainda, deve ser mantido o uso de garrafinhas e de copos individuais, extinguindo-se o uso de esguicho nos bebedouros, por exemplo”, finalizou.

DADOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO

Segundo dados do Painel Covid-19 do Espírito Santo , atualizados nesta terça-feira (28), Dores do Rio Preto tem 1.538 casos da doença confirmados, 1.495 curados e 15 óbitos causados pelo vírus.