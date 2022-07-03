Covid-19: ES registra 11 mortes e 4.636 novos casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (4), o Espírito Santo chegou a 14.519 mortes e 1.134.525 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 11 óbitos e 4.636 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 130.037
- Vila Velha: 127.591
- Vitória: 124.656
- Cariacica: 87.814
- Linhares: 54.281
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.196
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.475
- Jardim da Penha (Vitória): 12.741
- Itapuã (Vila Velha): 9.163
- Praia do Canto (Vitória): 9.055
Até esta segunda-feira, mais de 3,87 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.070.264, com 5.434 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,28% no Estado.