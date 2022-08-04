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Coronavírus

Covid-19: ES registra cinco mortes e 887 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.716 óbitos e 1.207.111 casos da doença; dados foram atualizados nesta quinta (4) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 18:22

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:22

Nesta quinta-feira (4), o Espírito Santo chegou a 14.716 mortes e 1.207.111 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 887 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.960
  2. Vila Velha: 135.182
  3. Vitória: 133.667
  4. Cariacica: 92.785
  5. Linhares: 57.923
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.427
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.461
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.949
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.860
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.820
Até esta quinta-feira, mais de 4,15 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.156.181, com 1.832 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.

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