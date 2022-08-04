Covid-19: ES registra cinco mortes e 887 casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (4), o Espírito Santo chegou a 14.716 mortes e 1.207.111 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 887 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.960
- Vila Velha: 135.182
- Vitória: 133.667
- Cariacica: 92.785
- Linhares: 57.923
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.427
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.461
- Jardim da Penha (Vitória): 13.949
- Praia do Canto (Vitória): 9.860
- Itapuã (Vila Velha): 9.820
Até esta quinta-feira, mais de 4,15 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.156.181, com 1.832 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.