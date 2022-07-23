Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra 3 mortes e 859 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.649 mortes e 1.194.038 casos da doença; dados foram atualizados neste sábado (23) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 18:11

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 18:11

Neste sábado (23), o Espírito Santo chegou a 14.649 mortes e 1.194.038 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 3 óbitos e 859 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 136.206
  2. Vila Velha: 133.572
  3. Vitória: 131.576
  4. Cariacica: 92.014
  5. Linhares: 57.226
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.105
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.242
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.647
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.672
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.636
Até este sábado, mais de 4,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.129.475, com 929 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.

Veja Também

No ES, 31 crianças de 0 a 5 anos morreram de Covid. Chegou a hora da vacina

Covid aumenta riscos de diabetes e doenças cardiovasculares, diz estudo

Covid-19: Cidades do ES começam a vacinar crianças de 3 anos ou mais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados