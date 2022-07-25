Covid-19: ES registra 15 mortes e 1.952 novos casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (25), o Espírito Santo chegou a 14.668 mortes e 1.196.244 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 15 óbitos e 1.952 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 136.528
- Vila Velha: 133.845
- Vitória: 131.849
- Cariacica: 92.149
- Linhares: 57.334
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.147
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.278
- Jardim da Penha (Vitória): 13.689
- Itapuã (Vila Velha): 9.694
- Praia do Canto (Vitória): 9.665
Até esta segunda-feira, mais de 4,09 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.134.949, com 3.977 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.