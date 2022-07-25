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Pandemia

Covid-19: ES registra 15 mortes e 1.952 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.668 mortes e 1.196.244 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (25) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 18:32

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 18:32

Nesta segunda-feira (25), o Espírito Santo chegou a 14.668 mortes e 1.196.244 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 15 óbitos e 1.952 novas infecções em 24 horas.
Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.456 casos confirmados
Covid-19: ES registra 14.668 mortes e 1.196.244 casos confirmados Crédito: Pixabay
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 136.528
  2. Vila Velha: 133.845
  3. Vitória: 131.849
  4. Cariacica: 92.149
  5. Linhares: 57.334
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.147
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.278
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.689
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.694
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.665
Até esta segunda-feira, mais de 4,09 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.134.949, com 3.977 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.

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