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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.438 mortes e 1.072.573 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 2.499 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta quarta-feira (15)

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2022 às 18:35
Espírito Santo registra 14.438 mortes e 1.072.573 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 2.499 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 123.851
  2. Vila Velha: 121.001
  3. Vitória: 116.995
  4. Cariacica: 83.352
  5. Linhares: 51.303
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.890
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.661
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.666
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.701
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.507
Até esta quarta-feira, mais de 3,68 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.030.302, com 1.240 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.

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