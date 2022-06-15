Covid-19: ES registra 14.438 mortes e 1.072.573 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.438 mortes e 1.072.573 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 2.499 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 123.851
- Vila Velha: 121.001
- Vitória: 116.995
- Cariacica: 83.352
- Linhares: 51.303
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.890
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.661
- Jardim da Penha (Vitória): 11.666
- Itapuã (Vila Velha): 8.701
- Praia do Canto (Vitória): 8.507
Até esta quarta-feira, mais de 3,68 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.030.302, com 1.240 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.