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Diagnósticos

Teste positivo de Covid em farmácias é 11 vezes maior que abril

A média diária de casos se aproxima do patamar de 12 mil, um salto alarmante se comparado aos mais de 1 mil na média diária de abril

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2022 às 18:08
Os diagnósticos positivos dos testes de Covid nas farmácias explodiram no início de junho, de acordo com os primeiros sinais do monitoramento realizado pela Abrafarma (associação do varejo farmacêutico).
A média diária de casos se aproxima do patamar de 12 mil, um salto alarmante se comparado aos cerca de 4,4 mil casos positivos de maio e pouco mais de 1.000 na média diária de abril.
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS
No período entre 30 de maio e 5 de junho, o total de casos superou 58 mil, resultado 14% acima dos sete dias anteriores, que já vinham em escalada acelerada. O percentual de diagnósticos positivos representou quase 28% do volume de testagens. É o maior índice de casos em 16 semanas.
Segundo Sergio Mena Barreto, presidente da Abrafarma, em apenas uma semana neste mês, as farmácias tiveram quase 40% do total de casos registrados em todo o mês de maio.
O monitoramento da Abrafarma, que vem sendo realizado desde o início da pandemia, costuma antecipar tendências no cenário dos números da doença. Os dados são remetidos pelas farmácias para o Ministério da Saúde.

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