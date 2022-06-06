Covid-19: ES registra 14.421 mortes e 1.057.486 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.421 mortes e 1.057.486 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, três óbitos e 712 novos casos foram registrados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.382
- Vila Velha: 119.121
- Vitória: 114.712
- Cariacica: 82.429
- Linhares: 50.644
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.436
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.379
- Jardim da Penha (Vitória): 11.311
- Itapuã (Vila Velha): 8.515
- Praia do Canto (Vitória): 8.273
Até esta segunda-feira, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.865, com 388 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.