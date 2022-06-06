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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.421 mortes e 1.057.486 casos confirmados

Estado contabilizou três óbitos e 712 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2022 às 18:08
Espírito Santo já contabiliza 14.421 mortes e 1.057.486 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, três óbitos e 712 novos casos foram registrados em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.382
  2. Vila Velha: 119.121
  3. Vitória: 114.712
  4. Cariacica: 82.429
  5. Linhares: 50.644
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.436
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.379
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.311
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.515
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.273
Até esta segunda-feira, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.865, com 388 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.

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