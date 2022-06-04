Covid-19: ES registra 14.418 mortes e 1.056.523 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.418 mortes e 1.056.523 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados neste sábado (4) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, um óbito e 387 novos casos foram registrados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.298
- Vila Velha: 118.960
- Vitória: 114.489
- Cariacica: 82.388
- Linhares: 50.614
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.378
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.342
- Jardim da Penha (Vitória): 11.282
- Itapuã (Vila Velha): 8.508
- Praia do Canto (Vitória): 8.259
Até este sábado, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.378, com 240 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.