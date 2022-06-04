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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.418 mortes e 1.056.523 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 387 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados neste sábado (4) pela Secretaria da Saúde (Sesa)

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2022 às 18:15
Espírito Santo já contabiliza 14.418 mortes e 1.056.523 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados neste sábado (4) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, um óbito e 387 novos casos foram registrados em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.298
  2. Vila Velha: 118.960
  3. Vitória: 114.489
  4. Cariacica: 82.388
  5. Linhares: 50.614

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  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.378
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.342
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.282
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.508
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.259
Até este sábado, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.378, com 240 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.

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