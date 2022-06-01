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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.412 mortes e 1.054.512 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 677 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta quarta-feira (1°) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2022 às 18:11
Ilustração do novo coronavírus
Espírito Santo já contabilizou mais de 14,4 mil mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.412 mortes e 1.054.512 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1°). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um óbito foi registrado em 24h e 677 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.112
  2. Vila Velha: 118.649
  3. Vitória: 114.045
  4. Cariacica: 82.295
  5. Linhares: 50.530
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.302
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.290
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.202
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.469
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.217
Até esta quarta-feira, mais de 3,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.021.083, com 522 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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