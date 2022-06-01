Covid-19: ES registra 14.412 mortes e 1.054.512 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.412 mortes e 1.054.512 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1°). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um óbito foi registrado em 24h e 677 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.112
- Vila Velha: 118.649
- Vitória: 114.045
- Cariacica: 82.295
- Linhares: 50.530
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.302
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.290
- Jardim da Penha (Vitória): 11.202
- Itapuã (Vila Velha): 8.469
- Praia do Canto (Vitória): 8.217
Até esta quarta-feira, mais de 3,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.021.083, com 522 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.