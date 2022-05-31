Covid-19: ES registra 14.411 mortes e 1.053.835 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.411 mortes e 1.053.835 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24h e 589 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.052
- Vila Velha: 118.558
- Vitória: 113. 895
- Cariacica: 82.247
- Linhares: 50.511
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.273
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.263
- Jardim da Penha (Vitória): 11.177
- Itapuã (Vila Velha): 8.467
- Praia do Canto (Vitória): 8.200
Até esta terça-feira, mais de 3,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.020.561, com 404 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.