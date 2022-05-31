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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.411 mortes e 1.053.835 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 589 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 18:31
Ilustração do novo coronavírus
Espírito Santo já contabilizou mais de 14,4 mil mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.411 mortes e 1.053.835 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24h e 589 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.052
  2. Vila Velha: 118.558
  3. Vitória: 113. 895
  4. Cariacica: 82.247
  5. Linhares: 50.511
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.273
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.263
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.177
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.467
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.200
Até esta terça-feira, mais de 3,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.020.561, com 404 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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