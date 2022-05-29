Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.408 mortes e 1.052.740 casos confirmados

Estado contabilizou 154 novos casos nas últimas 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados neste domingo (29)

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2022 às 19:24
Ilustração do novo coronavírus
Espírito Santo já contabilizou mais de 14,4 mil mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.408 mortes e 1.052.740 casos de coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo dados divulgados neste domingo (29).
De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nenhum óbito foi registrado em 24 horas. No entanto, 154 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.950
  2. Vila Velha: 118.378
  3. Vitória: 113.666
  4. Cariacica: 82.200
  5. Linhares: 50.476
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.233
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.224
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.123
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.449
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.172
Até este domingo (29), mais de 3,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.019.327, com 99 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

Veja Também

Adolescentes já podem tomar dose de reforço contra a Covid-19 no ES

ES muda esquema de vacinação após receber menos doses da BCG

Família pede ajuda para trazer corpo de capixaba morto em assalto no RS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados