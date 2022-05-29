Covid-19: ES registra 14.408 mortes e 1.052.740 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.408 mortes e 1.052.740 casos de coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo dados divulgados neste domingo (29).
De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nenhum óbito foi registrado em 24 horas. No entanto, 154 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.950
- Vila Velha: 118.378
- Vitória: 113.666
- Cariacica: 82.200
- Linhares: 50.476
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.233
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.224
- Jardim da Penha (Vitória): 11.123
- Itapuã (Vila Velha): 8.449
- Praia do Canto (Vitória): 8.172
Até este domingo (29), mais de 3,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.019.327, com 99 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.