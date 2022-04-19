Covid-19: ES registra 14.390 mortes e 1.045.391 casos confirmados

As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pixabay

Espírito Santo chegou ao total de 14.390 mortes e 1.045.391 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.

Em 24 horas, seis óbitos foram registrados e 185 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (19) por meio do Painel Covid-19.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados: