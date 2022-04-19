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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.390 mortes e 1.045.391 casos confirmados

Estado registrou seis óbitos e 185 casos de infecção em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

19 abr 2022 às 18:17

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:17

As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22
As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 14.390 mortes e 1.045.391 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, seis óbitos foram registrados e 185 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (19) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.352
  2. Vila Velha: 116.524
  3. Vitória: 112.149
  4. Cariacica: 81.481
  5. Linhares: 50.235
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.921
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.973
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.902
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.249
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.026
Até esta terça-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.816, com 387 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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