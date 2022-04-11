Covid-19: ES registra 14.361 mortes e 1.042.774 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.361 mortes e 1.042.774 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 165, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (11) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.236
- Vila Velha: 116.327
- Vitória: 110.237
- Cariacica: 81.359
- Linhares: 50.246
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.667
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.940
- Jardim da Penha (Vitória): 10.723
- Itapuã (Vila Velha): 8.225
- Praia do Canto (Vitória): 7.903
Até esta segunda-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.004.624, com 157 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.