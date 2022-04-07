Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra 14.354 mortes e 1.040.920 casos confirmados

Quatro óbitos e 210 novos casos foram registrados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2022 às 19:19
Espírito Santo chegou ao total de 14.354 mortes e 1.040.920 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, quatro óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 210, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (7) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.254
  2. Vila Velha: 116.063
  3. Vitória: 108.695
  4. Cariacica: 81.292
  5. Linhares: 50.341
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.430
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.905
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.546
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.192
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.859
Até esta quinta-feira, mais de 3,52 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.002.594, com 666 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

Veja Também

Máscara e comprovante de vacina continuam obrigatórios na Ufes

Variante mais contagiosa, Ômicron XE tem primeiro caso no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados