Covid-19: ES registra 14.311 mortes e 1.035.434 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.311 mortes e 1.035.434 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 512 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (22) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.599
- Vila Velha: 115.049
- Vitória: 106.771
- Cariacica: 80.992
- Linhares: 50.296
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.112
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.675
- Jardim da Penha (Vitória): 10.361
- Itapuã (Vila Velha): 8.072
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.750
Até esta terça-feira, mais de 3,47 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 986.736, com 2.032 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.