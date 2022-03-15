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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.261 mortes e 1.033.072 casos confirmados

Estado contabilizou 12 óbitos e 512 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2022 às 19:22

Publicado em 15 de Março de 2022 às 19:22

Espírito Santo chegou ao total de 14.261 mortes e 1.033.072 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 512 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (15) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.667
  2. Vila Velha: 114.541
  3. Vitória: 106.407
  4. Cariacica: 80.843
  5. Linhares: 50.216
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.024
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.566
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.308
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.003
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.703
Até esta terça-feira, mais de 3,45 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 974.791, com 2.647 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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