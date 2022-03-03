Covid-19: ES registra 14.161 mortes e 1.025.080 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.161 mortes e 1.025.080 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 1.656 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (3), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.897
- Vila Velha: 113.716
- Vitória: 105.070
- Cariacica: 80.582
- Linhares: 49.914
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.721
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.381
- Jardim da Penha (Vitória): 10.131
- Itapuã (Vila Velha): 7.911
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.618
Até esta quinta-feira (3), mais de 3,38 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 938.746, com 7.664 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.