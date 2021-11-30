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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.180 mortes e 620.456 casos confirmados

Foram registrados 10 óbitos e 416 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:38

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:38

Espírito Santo chegou ao total de 13.180 mortes e 620.456 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 416 novas infecções. Os dados foram divulgados nesta tarde desta terça-feira (30) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
ES tem 13.180 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.732. Na sequência, aparece Vila Velha (78.111), seguida por Vitória (67.839) e Cariacica (47.473). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.031), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.711 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.944. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.069 contaminações.
Até esta terça, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 597.576, com um acréscimo de 399 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO 

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta terça-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.
Segundo o Painel Vacina e Confia, 3.074.723 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.491.491 também já receberam a segunda dose. Outras 104.936 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela Sesa, 494.328 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

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