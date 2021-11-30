Covid-19: ES registra 13.180 mortes e 620.456 casos confirmados

ES tem 13.180 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.732. Na sequência, aparece Vila Velha (78.111), seguida por Vitória (67.839) e Cariacica (47.473). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.031), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital , permanece em primeiro lugar, com 10.711 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha , com 8.944. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.069 contaminações.

Até esta terça, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 597.576, com um acréscimo de 399 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta terça-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.