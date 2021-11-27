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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.155 mortes e tem 619.051 casos confirmados

Foram registrados 11 óbitos e 511 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2021 às 21:07
Espírito Santo chegou ao total de 13.155 mortes e 619.051 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 511 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus já matou mais de 13 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.524. Na sequência, aparece Vila Velha (77.916), seguida por Vitória (67.660) e Cariacica (47.274). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.006), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.674 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.916. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.051 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 596.210, com um acréscimo de 565 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 3.273.706 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.431.807 receberam a segunda dose. Outras 114.866 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta, 433.124 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

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