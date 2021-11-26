Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na Praia do Canto

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, além da prevenção à Covid-19, também será realizada a vacinação contra a Influenza.
GRUPOS QUE PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19:
- Primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos e para pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose de AstraZeneca e Pfizer para pessoas que receberam a D1 até 9 de novembro; Coronavac para pessoas que receberam D1 há 28 dias ou mais;
- Dose de reforço: para pessoas de 18 a 59 anos que receberam a D2 até 7 de junho, pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 7 de setembro e imunossuprimidos que receberam D2 há 28 dias.
Segundo a secretária Municipal de Saúde, Thais Cohen, Vitória é destaque nacional, com mais de 100% da população, proporcionalmente, com as duas doses, além de 86% dos idosos com a dose de reforço. "Neste sábado estarão disponíveis vários imunizantes para pessoas de todas as idades. Não seria necessário o agendamento", destacou.
A prefeitura informou que, na Capital, já foram aplicadas 714.527 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 329.050 da primeira dose, o que representa 109,5% da população adulta vacinada, 307.787 da segunda dose e dose única, o que representa 101% totalmente imunizada, e 77.690 doses de reforço.