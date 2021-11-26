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Neste sábado (27)

Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na Praia do Canto

Ação será realizada no “Ônibus Rosa” da Lei Maria da Penha, que ficará estacionado das 12h às 17h na Rua João da Cruz, em frente à Clínica de Vacinação
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:13

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:13

Vacinação
Vacinação contra a Covid-19 em Vitória: 714.527 doses já foram aplicadas na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva
Será realizada na Praia do Canto, em Vitória, uma ação de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (27). A ação ocorrerá das 12h às 17h,  no “Ônibus Rosa” da Lei Maria da Penha, que ficará estacionado na Rua João da Cruz, em frente à Clínica de Vacinação.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, além da prevenção à Covid-19, também será realizada a vacinação contra a Influenza.

GRUPOS QUE PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19:

  • Primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos e para pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose de AstraZeneca e Pfizer para pessoas que receberam a D1 até 9 de novembro; Coronavac para pessoas que receberam D1 há 28 dias ou mais; 
  • Dose de reforço:  para pessoas de 18 a 59 anos que receberam a D2 até 7 de junho, pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 7 de setembro e imunossuprimidos que receberam D2 há 28 dias. 
Segundo a secretária Municipal de Saúde, Thais Cohen, Vitória é destaque nacional, com mais de 100% da população, proporcionalmente, com as duas doses, além de 86% dos idosos com a dose de reforço. "Neste sábado estarão disponíveis vários imunizantes para pessoas de todas as idades. Não seria necessário o agendamento", destacou. 
A prefeitura informou que, na Capital, já foram aplicadas 714.527 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 329.050 da primeira dose, o que representa 109,5% da população adulta vacinada, 307.787 da segunda dose e dose única, o que representa 101% totalmente imunizada, e 77.690 doses de reforço.

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