Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na Praia do Canto

Vacinação contra a Covid-19 em Vitória: 714.527 doses já foram aplicadas na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva

Será realizada na Praia do Canto, em Vitória , uma ação de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (27). A ação ocorrerá das 12h às 17h, no “Ônibus Rosa” da Lei Maria da Penha, que ficará estacionado na Rua João da Cruz, em frente à Clínica de Vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, além da prevenção à Covid-19, também será realizada a vacinação contra a Influenza.

GRUPOS QUE PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19:

Primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos e para pessoas com 18 anos ou mais;



para adolescentes entre 12 e 17 anos e para pessoas com 18 anos ou mais; Segunda dose de AstraZeneca e Pfizer para pessoas que receberam a D1 até 9 de novembro; Coronavac para pessoas que receberam D1 há 28 dias ou mais;

de AstraZeneca e Pfizer para pessoas que receberam a D1 até 9 de novembro; Coronavac para pessoas que receberam D1 há 28 dias ou mais; Dose de reforço: para pessoas de 18 a 59 anos que receberam a D2 até 7 de junho, pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 7 de setembro e imunossuprimidos que receberam D2 há 28 dias.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Thais Cohen, Vitória é destaque nacional, com mais de 100% da população, proporcionalmente, com as duas doses, além de 86% dos idosos com a dose de reforço. "Neste sábado estarão disponíveis vários imunizantes para pessoas de todas as idades. Não seria necessário o agendamento", destacou.