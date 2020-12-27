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Covid-19: ES registra 13 mortes e 610 novos casos em 24h

Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.941 mortes provocadas pela doença e 239.036 pessoas infectadas

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:45
Vila Velha, ES - Movimentação na Praia da Costa no último domingo do ano
Mesmo diante da pandemia, praias seguem lotadas no ES  Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo registrou 13 óbitos e 610 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (27). Até o momento, o Estado capixaba contabiliza um total de 4.941 mortes provocadas pela doença e 239.036 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 32.932 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.028), Vitória (28.187) e Cariacica (20.430).

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Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.144 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.662.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 219.185, 718 somente nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 750 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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