Covid-19: ES registra 13 mortes e 610 novos casos em 24h

Mesmo diante da pandemia, praias seguem lotadas no ES Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo registrou 13 óbitos e 610 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde deste domingo (27). Até o momento, o Estado capixaba contabiliza um total de 4.941 mortes provocadas pela doença e 239.036 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 32.932 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.028), Vitória (28.187) e Cariacica (20.430).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.144 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.662.