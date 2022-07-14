Covid-19: ES registra 13 mortes e 3.945 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (14), o Espírito Santo chegou a 14.594 mortes e 1.173.810 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 13 óbitos e 3.945 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 134.095
- Vila Velha: 131.234
- Vitória: 128.390
- Cariacica: 90.685
- Linhares: 56.132
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.703
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.881
- Jardim da Penha (Vitória): 13.226
- Itapuã (Vila Velha): 9.453
- Praia do Canto (Vitória): 9.328
Até esta quinta-feira (14), mais de 4,01 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.105.272, com 3.544 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.