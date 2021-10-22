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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.823 mortes e 602.294 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 677 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (22) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 18:06

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:06

Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES já contabiliza 12.823 mortes em decorrência do coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.823 mortes e 602.294 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 677 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.988. Na sequência, aparece Vila Velha (75.508), seguida por Vitória (66.051) e Cariacica (45.532). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.597), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.366 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.611. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.901 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 578.555, com um acréscimo de 921 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.121.899 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.957.300 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.336 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 210.253 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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