Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta sexta (22)

Covid-19: ES recebe lote com 136 mil doses da vacina Pfizer

Lote chega ao Estado na noite desta sexta-feira (22) e será utilizado para aplicação da 2ª dose da população geral e da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 out 2021 às 14:28

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:28

Vacina Pfizer-BioNTech
Espírito Santo recebe novo lote com 136.890 vacinas da Pfizer nesta sexta-feira (22) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma nova remessa com 136.890 mil doses da Pfizer, vacina contra a Covid-19, chega ao Espírito Santo na noite desta sexta-feira (22). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose na população geral e da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde.
A Sesa informou ainda que os imunizantes serão utilizados tanto para completar esquemas vacinais homólogos, ou seja, que receberam a primeira dose da própria Pfizer, quanto para os esquemas vacinas heterólogos, daqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e receberão a segunda dose da Pfizer.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já havia confirmado que o Espírito Santo passaria a utilizar vacinas de diferentes fabricantes para completar esquemas vacinais. Segundo ele, a decisão, foi baseada por conta da falta de doses do imunizante da AstraZeneca para garantir o esquema vacinal para toda a população do Estado contra a Covid-19. Além disso, há uma ampla disponibilidade da vacina Pfizer.
De acordo com a Sesa, os imunizantes que o Estado receberá nesta sexta-feira serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá na próxima segunda-feira (25).

Veja Também

Covid-19: por que ES reduziu novamente intervalo da dose de reforço?

ES prevê todas as microrregiões em baixíssimo risco até novembro

ES vai oferecer atendimento psicológico a quem tem "medo de agulha"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados