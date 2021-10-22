Covid-19: ES recebe lote com 136 mil doses da vacina Pfizer

Uma nova remessa com 136.890 mil doses da Pfizer, vacina contra a Covid-19, chega ao Espírito Santo na noite desta sexta-feira (22). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose na população geral e da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde.
A Sesa informou ainda que os imunizantes serão utilizados tanto para completar esquemas vacinais homólogos, ou seja, que receberam a primeira dose da própria Pfizer, quanto para os esquemas vacinas heterólogos, daqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e receberão a segunda dose da Pfizer.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já havia confirmado que o Espírito Santo passaria a utilizar vacinas de diferentes fabricantes para completar esquemas vacinais. Segundo ele, a decisão, foi baseada por conta da falta de doses do imunizante da AstraZeneca para garantir o esquema vacinal para toda a população do Estado contra a Covid-19. Além disso, há uma ampla disponibilidade da vacina Pfizer.
De acordo com a Sesa, os imunizantes que o Estado receberá nesta sexta-feira serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá na próxima segunda-feira (25).