Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.796 mortes e 600.945 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 951 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (20) no Painel Covid-19

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2021 às 17:14
coronavírus
ES ultrapassou a marca de 600 mil casos de Covid-19 Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.796 mortes e 600.945 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 951 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (20) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.767. Na sequência, aparece Vila Velha (75.471), seguida por Vitória (65.902) e Cariacica (45.392). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.563), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.332 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.594. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.873 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 576.914, com um acréscimo de 1.100 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.108.759 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.916.171 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.285 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 162.643 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

Veja Também

CPI da Covid pede indiciamento de Bolsonaro e ministros; veja lista completa de crimes

Cachoeiro começa a vacinar com Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca

Hospital do ES participa de estudo nacional sobre vacinas contra Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados