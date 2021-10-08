Covid-19: ES recebe novo lote com 47 mil doses da vacina da Pfizer

O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 47.970 doses da vacina da Pfizer/BionTech contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta quinta-feira (7), enviadas pelo Ministério da Saúde.
Os imunizantes, de acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), serão destinados à aplicação da dose de reforço para idosos e profissionais da Saúde e para a segunda dose da população acima de 18 anos do Estado.
A Sesa informou também que as doses foram encaminhadas à Central Estadual da Rede de Frio e serão distribuídas aos municípios a partir desta sexta-feira (8).