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Imunização

Covid-19: ES recebe novo lote com 47 mil doses da vacina da Pfizer

Doses chegaram na noite desta quinta (7) e serão destinadas à aplicação da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde, além da segunda dose na população adulta

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 out 2021 às 10:11
O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 47.970 doses da vacina da Pfizer
O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 47.970 doses da vacina da Pfizer Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 47.970 doses da vacina da Pfizer/BionTech contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta quinta-feira (7), enviadas pelo Ministério da Saúde.
Os imunizantes, de acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), serão destinados à aplicação da dose de reforço para idosos e profissionais da Saúde e para a segunda dose da população acima de 18 anos do Estado.
A Sesa informou também que as doses foram encaminhadas à Central Estadual da Rede de Frio e serão distribuídas aos municípios a partir desta sexta-feira (8). 

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